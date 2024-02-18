«الأرصاد» تطمئن المواطنين: تحسن كبير في الأحوال الجوية اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم تحسنا كبيرا في الأحوال الجوية بمعظم المحافظات، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية، بينما تزيد فترات سطوع أشعة الشمس في أغلب المحافظات.

أجواء مائلة للبرودة في المحافظات الساحلية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا شرف، مذيعة برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى والفضائية المصرية» أن الأجواء مائلة للبرودة في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ودافئة بشكل كبير بالمحافظات الجنوبية، جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس.

انخفاض قيم درجات الحرارة

وأشار إلى أنه فور غياب أشعة الشمس والدخول بفترات الليل تظل قيم درجات الحرارة منخفضة، وتظل الأجواء شديدة البرودة في أغلب المحافظات خلال ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر.