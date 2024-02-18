«الأرصاد»: عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.. والعظمى في القاهرة 19 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس شهد حالة من الاستقرار اليوم، بعد نحو 4 أيام من التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي.

حالة الطقس اليوم

وذكرت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عن حالة الطقس اليوم، أنه من المتوقع أن يكون مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وحتى محافظات شمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويصبح شديد البرودة ليلا حتى في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية كثيفة

كما نشهد شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق القريبة من المسطحات الزراعية والسريعة وأيضا الطرق القريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة على القاهرة ومدن القناة والسواحل وشمال وجنوب الصعيد، ، فقد جاءت كالتالي:-

القاهرة 19 12

أكتوبر 19 9

بنهــــا 19 12

دمنهور 18 11

وادي النطرون 18 9

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 1811

الزقازيق 19 12

شبين الكوم 19 12

طنطا 19 11

دمياط 19 10

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 20 9

السويس 20 10

العريش 19 9

رفح 19 10

رأس سدر 21 9

نخل 19 2

كاترين 15 1-

الطور 21 10

طابا 19 10

شرم الشيخ 24 13

الإسكندرية 18 12

العلمين الجديدة 18 11

مطروح 18 10

السلوم 18 10

سيوة 19 5

رأس غارب 24 13

الغردقة 24 12

سفاجا 24 12

مرسى علم 25 13

شلاتين 26 14

حلايب 23 12

أبو رماد 25 13

رأس حدربة 24 15

الفيوم 20 8

بني سويف 20 7

المنيا 21 5

أسيوط 21 6

سوهاج 22 7

قنا 23 6

الأقصر 24 6

أسوان 24 9

الوادي الجديد 23 5

أبو سمبل 24 8