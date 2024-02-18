«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس: الأجواء دافئة نهارا وباردة ليلا

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّه تواجدت شبورة مائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق خصوصًا الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وأدت لانخفاضات طفيفة بالرؤية الأفقية ولكن سرعان ما تلاشت مع ظهور أشعة الشمس، إذ تحسنت الرؤية الأفقية.

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار اليوم، أوضحت منار غانم أنها ستكون أقل مما شهدناها الأيام الماضية وتتحول لأمطار خفيفة في مجملها وقد تكون متوسطة على بعض الأماكن بالسواحل الشمالية للبلاد، سواء المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

ارتفاعات خفيفة في قيم درجات الحرارة

وأضافت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا شرف، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على شاشة القناة «الأولى والفضائية المصرية» أنَّ الأمطار تمتد خفيفة إلى مدن القناة وجنوب الوجه البحري ولكنها في المجمل غير مؤثرة تمامًا على أي أعمال أنشطة يومية.

وتوقعت أنَّ تتحسن الأحوال الجوية الأيام المقبلة، إلى جانب ارتفاعات خفيفة بقيم درجات الحرارة تحدث خلال فترات النهار وتكون الأجواء دافئة أكثر من اليوم، إذ ترتفع درجات الحرارة بمعدل من درجتين إلى 3 درجات، وتصل درجات الحرارة العظمى إلى 23 درجة مئوية نهايات الأسبوع.

الحرارة من الممكن أن تصل إلى 25 درجة

وكشفت أنَّ درجات الحرارة من الممكن أن تصل إلى 24 و25 درجة مئوية مطلع الأسبوع المقبل خلال فترة النهار، وتكون الارتفاعات بدرجات الحرارة ملحوظة في محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

أجواء شديدة البرودة في فترات الليل

وحذرت من تخفيف الملابس بسبب وجود فارق بقيم درجات الحرارة بين النهار والليل وفارق الحرارة بين النهار والليل يكون واضحا بشكل كبير، إذ تكون الأجواء فترات الليل شديدة البرودة، على عكس فترات النهار التي تشهد استقرارًا ودفئا، مشيرة إلى أنَّ سرعات الرياح قلت بشكل كبير وهناك اعتدالا في حالة البحرين الأحمر والمتوسط ومؤهلان لكل أعمال الصيد والملاحة.