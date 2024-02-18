«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة في 20 مدينة ومحافظة اليوم

نظرا لتعرض عدد من محافظات جنوب البلاد إلى تأثير امتداد كتل هوائية صحراوية، فإن هناك 20 مدنية ومحافظة في منطقة مصر الوسطى وجنوب البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم، وذلك بقيم تتراوح من 4 لـ5 درجات وفقا للموقع الجغرافي لتلك المدن والمحافظات.

كتل هوائية صحراوية

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدء من محافظات جنوب الوجه القبلي وحتى محافظات جنوب الصعيد، بسبب امتداد تأثير كتل هوائية صحراوية حارة تعمل على ارتفاع الحرارة بقيم متفاوتة، تؤثر على الحرارة العظمي لنحو20 مدينة ومحافظة جنوب البلاد، إذ تتراوح درجات الحرارة العظمي بين 21 و26 درجة خلال ساعات النهار، ويسود طقس مائل للحرارة في حين تشهد تلك المدن والمحافظات انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة الصغرى مع بداية ساعات المساء، ليسود طقس بارد وشديد البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل.

ارتفاع درجات الحرارة على 20 مدينة ومحافظة

وعن المدن والمحافظات التي تشهد اليوم ارتفاعا فى درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:-

رأس سدر 21 9

الطور 21 10

شرم الشيخ 24 13

رأس غارب 24 13

الغردقة 24 12

سفاجا 24 12

مرسى علم 25 13

شلاتين 26 14

حلايب 23 12

أبو رماد 25 13

رأس حدربة 24 15

المنيا 21 5

أسيوط 21 6

سوهاج 22 7

قنا 23 6

الأقصر 24 6

أسوان 24 9

الوادي الجديد 23 5

أبو سمبل 24 8