«العاملين بالمرافق» تطالب «النواب» بتطبيق الحد الأدنى للأجور على أعضائها

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، برئاسة المستشار هشام فؤاد، بمذكرة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، تطلب تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أعضائها، وذلك خلال إقرار القوانين المنظمة لتوجيهات الرئيس السيسي، بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة أجور العاملين بالدولة.

رفع المعاناة عن العاملين بالمرافق العامة

أكد في بيان، أن النقابة تقدمت بمذكرة لرئيس مجلس النواب، لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بمياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، الذين لم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور حتى الآن.

أضاف أن النقابة تقدمت بالمذكرة لمجلس النواب بسبب حرصها وسعيها الدائم للتخفيف عن كاهل العاملين وأسرهم ورعايتهم بمختلف فئاتهم ودرجاتهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وبما يتوافق مع الرؤية السياسية الثاقبة للرئيس السيسي، مثمنا قرارات الرئيس التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه شهريا حسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص من 45 ألف جنيه إلى 60 ألفا، اعتبارا من مارس المقبل.