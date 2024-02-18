صعود مستمر للعملات المشفرة عالميا.. وتوقعات بتحقيق «بيتكوين» 100 ألف دولار

عرض برنامج «صباح جديد» على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «صعود مستمر للعملات المشفرة في الأسواق العالمية.. وبيتكوين تسير نحو 100 ألف دولار».

وذكر التقرير: «صعود مستمر للعملات المشفرة في الأسواق العالمية يتوج بحصد عملة بيتكوين للمزيد من المكاسب بعدما اخترقت مستوى 50 ألف دولار، وهو الصعود الذي يشير لإمكانية تحقيق العملة الأقوى في سوق العملات المشفرة لمستويات تاريخية جديدة خلال تعاملات العام الحالي».

وأضاف: «وتشير التقارير الاقتصادية الصادرة من وولستريت إلى أن التدفق المتوقع في الصندوق الذي تسعى لإنشائه الإدارة الأمريكية من الممكن أن يصل بسعر بيتكوين إلى 100 ألف دولار حتى نهاية عام 2024».

وتابع: «وبحال تحققت التدفقات فيعتقد المحللون أن سيناريو 200 ألف دولار لبيتكوين بحلول 2025 هو أمر ممكن».