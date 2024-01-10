بيتكوين تخسر 3000 دولار بسبب تغريدة على «x».. ماذا حدث؟

تراجعت عملة البيتكوين، الرقمية الأشهر في العالم، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتخسر 3000 دولار، بعد أن تم نشر تغريدة على الحساب الرسمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على منصة X الثلاثاء 9-1-2024، تشير إلى أنه تمت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة لعملة بيتكوين.

اختراق الحساب الخاص بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قد أعلنت من خلال تغريدة على حسابها الرسمي على منصة إكس، أنه قد تم اختراق الحساب الخاص بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين

وقال المتحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن التغريدة غير صحيحة، مؤكدًا على أنه لم يتم التصريح بشأن صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين، ولم تقم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بنشر هذه التغريدة.

بيتكوين تخسر 3000 دولار

وهبطت عملة البيتكوين، مسجلة تراجعات حادة، بلغت قيمتها 3000 دولار متراجعة من مستوى 47.900 دولار إلى 44.900 دولار، قبل أن تعاود الصعود بشكل طفيف لتصل إلى 45.740 دولار.