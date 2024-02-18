موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لكافة المراحل التعليمية المختلفة، وفق الخريطة الدراسية التي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» موعد امتحانات الترم الثاني 2024 وفق الخريطة الدراسية للتربية والتعليم والتعليم الفني.

بداية الترم الثاني

وبدأ الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 يوم 10 فبراير الجاري لجميع المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة.

ووفق الخريطة الدراسية يكون عدد أسابيع الدراسة في الترم الثاني 18 أسبوعا، على أن ينتهي يوم 6 يونيو المقبل.

نهاية الفصل الدراسي الثاني

- ينتهي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي يوم 30 مايو المقبل.

- تبدأ امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل يوم 25 مايو المقبل.

- تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 25 مايو المقبل.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 22 يونيو المقبل.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية يوم 1 يونيو المقبل للعام الدراسي الجاري.