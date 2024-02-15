الدروس المقررة في مادة الجغرافيا للصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع مادة الجغرافيا للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2023/2024 الفصل الدراسي الثاني، وذلك خلال شهر فبراير ومارس وأبريل، إذ يتم تخصيص شهر مايو للمراجعة النهائية وامتحانات الفصل الدراس الثاني.

توزيع مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي

منهج شهر فبراير 2024:

- الوحدة الثالثة: «سكان مصر».

- الدرس الأول: نمو وتركيب السكان.

- الدرس الثاني: توزيع السكان والكثافة السكانية.

منهج شهر مارس 2024:

- تابع الوحدة الثالثة: سكان مصر.

- الدرس الثالث: المشكلات السكانية والاجتماعية وسيناريوهات المستقبل.

- الوحدة الرابعة: بعض الأنشطة الاقتصادية في مصر.

- الدرس الأول: النشاط الزراعي في مصر.

- الدرس الثاني: النشاط التعديني والصناعي في مصر.

منهج شهر أبريل 2024:

- تابع الوحدة الرابعة: بعض الأنشطة الاقتصادية في مصر.

- الدرس الثالث: النقل والتجارة في مصر.

- الدرس الرابع: السياحة في مصر وتحديات الاقتصاد المصري.

- منهج شهر مايو 2024: مراجعة عامة وامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

توزيع منهج الجغرافيا للصف الثاني الثانوي

منهج فبراير 2024:

- الوحدة الثالثة: جغرافية التنمية الاقتصادية.

- الدرس الأول: ماهية التنمية الاقتصادية.

- الدرس الثاني: التنمية الزراعية والحيوانية.

منهج شهر مارس 2024:

- تابع الوحدة الثالثة: جغرافية التنمية الاقتصادية.

- الدرس الثالث: التنمية الصناعية.

- الدرس الرابع: التنمية السياحية.

- الوحدة الرابعة: جغرافية التنمية البشرية.

- الدرس الأول: ماهية التنمية البشرية.

منهج شهر أبريل 2024:

- تابع الوحدة الرابعة: جغرافية التنمية البشرية.

- الدرس الثاني: مؤشرات التنمية البشرية.

- الدرس الثالث: نماذج تنموية رائدة.

- الدرس الرابع: مستقبل التنمية في الوطن العربي.

- منهج شهر مايو 2024: مراجعة عامة وامتحانات الفصل الدراسي الثاني.