امتحانات المصريين في الخارج 2024.. رسوم الترم الثاني والأوراق المطلوبة

تنطلق امتحانات المصريين في الخارج 2024 «الترم الثاني»، في 25 مايو المقبل، وفق قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، إذ حددت المستندات والرسوم المطلوبة للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، على أن تسلم الأوراق إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد في 19 شارع أمين سامي المتفرع من شارع قصر العيني بجوار عمارة العرايس بالقاهرة.

امتحانات المصريين في الخارج 2024

يتطلب ضمن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم إلى امتحانات المصريين في الخارج 2024، ضرورة سداد رسوم مقابل خدمة امتحان إلكترونيا من خلال منصة «أبناؤنا في الخارج»، وقدرها 150 دولارا، ويكون التقديم الإلكتروني لامتحان الفصل الدراسي الثاني من خلال المنصة الإلكترونية، وتسليم استمارة التقديم مع شهادة الميلاد الرقم القومي وبيان نجاح العام الماضي، وبيان نجاح الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

المرحلة الثانية رياض الأطفال

وفيما يتعلق بالمطلوب للتقديم من جانب الملتحقين بالمرحلة الثانية من امتحانات المصريين في الخارج 2024، لرياض الأطفال «KG2»، يشترط تقديم بيان قيد العام الماضي، للمرحلة الأولى، وبيان قيد الترم الأول للعام الحالي 2023-2024، إذا كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري حاصلة على ترخيص رياض الأطفال.

وفيما يتعلق بموقف أبناؤنا في الخارج ممن تعذر معهم رفع امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024، في تلك الحالة لا يتم سداد أي رسوم إضافية، ويكتفى بالتقديم السابق على المنصة للفصل الدراسي الأول.