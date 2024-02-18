أسعار السكر والزيوت في معارض أهلا رمضان بالغربية.. تخفيضات 30%

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية، عن إقامة عدد من معارض أهلا رمضان 2024، والتي توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

معارض أهلا رمضان 2024 محافظة الغربية

وقال المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إنه بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل محافظة الغربية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، سيتم إقامة 12 معرض أهلا رمضان 2024 على مستوى المحافظة.

أسعار الزيوت بمعرض أهلا رمضان

وكشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية عن أسعار السلع الغذائية، ومن بينها أسعار السكر والزيت داخل معارض أهلا رمضان 2024 بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، موضحا أن الأسعار تشهد تخفيضات تصل إلى 30%، وأن المحافظة تشهد توافر السكر وسيتم طرحه داخل معارض أهلا رمضان بـ 27 جنيها للكيلوجرام، بينما تتراوح أسعار زيوت الطعام بين 45 و70 جنيها وفقاً لنوعه.

وبحسب «أبوهاشم»، سجلت أسعار المكرونة 28 جنيها، والدقيق 26 جنيها، والأرز من 30 إلى 35 جنيها للكيلوجرام.