8 إجراءات من محافظة القاهرة لخفض أسعار السلع الغذائية قبل شهر رمضان

بدأت محافظة القاهرة، نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ضمن استعدادات شهر رمضان، والتركيز على الأحياء الأكثر احتياجا لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية، بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية والمجتمع المدني.

إجراءات محافظة القاهرة لخفض أسعار السلع

ومن الإجراءات التي أقرتها المحافظة لضبط الأسعار وفق تقرير لها ما يلي:

- تنسيق بين التموين والغرف التجارية والأحياء، لتوفير أماكن المعارض والشوادر.

- تشجيع المجتمع المدني والشركات، للدخول في مبادرة خفض الأسعار.

- رفع درجة الاستعداد بشأن الشهر الكريم، لتوفير الخدمات والتفاعل مع احتياجات المواطنين.

حملات رقابية

- تسيير حملات لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات.

- التأكد من جودة السلع وتوافرها، خاصة السلع الإستراتيجية والأساسية من الأرز والسكر والزيت وخلافه، بأسعار مناسبة قبل الشهر الكريم.

- متابعة المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية، من جانب الطب البيطرى والصحة والتموين، للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات.

منافذ متحركة

- منافذ متحركة للسلع بالميادين والشوارع، لتوفير السلع بسعر مخفض، لضمان وصول خدمات تلك المعارض لجميع المواطنين بالمحافظة.

- التوسع في عدد منافذ بيع السلع، لتغطية كل المناطق والأحياء بالقاهرة، وتوفير المواقع المناسبة لذلك.