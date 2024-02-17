أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم السبت

سجلت أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق، حالة كبيرة من الاستقرار والانخفاض في بعض السلع، ذلك في إطار مساعي الدولة لرفع العبء عن المواطنين وكذا توفير الأمن الغذائي للجميع عبر آليات الدولة الرقابية، ما انعكس على أسعار كثير من السلع في الأسواق، إذ شهدت توافرا كبيرا للمنتجات بأسعار مدعمة وبجودة عالية.

وفي إطار خدماتها المعرفية المقدمة للمواطنين، تستعرض «الوطن» نشرة خاصة بأسعار السلع والمنتجات الغذائية كأسعار الخضروات والفاكهة، وكذا أسعار السمك واللحوم والبقوليات ومنتجات الألبان، اليوم السبت 17-2-2024 بالأسواق المصرية، حسبما أفاد الموقع الرسمي للأسعار المحلية والعالمية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الخاص بمجلس الوزراء.

سعر الدواجن والبيض

جاءت أسعار الدواجن في مصر بحالة من التذبذب، إذ وصل سعر الدواجن البيضاء لـ 93 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الدواجن البلدي لما بين 110 جنيهات، بينما سجّل سعر البط المسكوفي 95 جنيها، في حين سجل سعر الكيلو جرام من الديك الرومي نحو 115 جنيهًا.

وسجّلت سعر كرتونة البيض الأحمر مبلغ الـ 151 جنيها، أما عن أسعار البيض الأبيض فقد سجل سعر الـ149 جنيها، وبالنسبة للبيض البلدي فقد سجل سعر الـ170 جنيها.

أسعار الخضروات

فيما وصل سعر كيلو الخيار لـ8 جنيهات، بينما بلغ سعر كيلو البصل لـ26 جنيها، بينما تراوح سعر كيلو البطاطس لما بين 8 و12 جنيهات، بينما وصل سعر كيلو الفلفل الألوان لـ 12 جنيها، ووصل كيلو الثوم لـ 28 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الملوخية لـ 15 جنيها.

أسعار البقوليات

وقد تباينت الأسعار الخاصة بالبقوليات في الأسواق، حيث تراوح سعر الفول البلدي 52 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو الفول المستورد بين 50 جنيها، بينما جاء سعر الذرة الصفراء 960 جنيها، وجاء سعر كيلو السمسم الأبيض بسعر 158 جنيها.

أسعار منتجات الألبان

وصل سعر كيلو اللبن السائب إلى 29 جنيهًا، في الوقت الذي سجل فيه سعر كيلو اللبن المعبأ مبلغ الـ41 جنيها، وسجل سعر علبة الزبادي المعبأ إلى 7 جنيهات.

أما وعن أسعار الأجبان، فقد سجل سعر كيلو الجبن الأبيض مبلغ الـ 136جنيها، بتراجع بلغ لـ 3 جنيهات في الكيلو الواحد، في حين سجل سعر كيلو الجبن الرومي مبلغ الـ 260 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو الجبن البيضاء الاسطنبولي مبلغ الـ 134 جنيها للكيلو، بانخفاض وصل لـ5 جنيهات، وانخفض سعر كيلو الجبن الشيدر بواقع 32 جنيها، حتى بات يباع بسعر 270 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم

تراوحت أسعار اللحوم بين 326 جنيها، و423 جنيها لكيلو الكندوز، وبين 350 جنيها و500 جنيه للضأن، ومن 340 إلى 500 جنيه للبتلو.

أسعار السمك

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 101 جنيه، بينما تراوح سعر كيلو سمك المكرونة بين 60 و80 جنيهًا، ويتراوح سعر الجمبري بين 100 و500 جنيه.

أسعار الفاكهة

تباينت أسعار الفاكهة في الأسواق، ليأتي سعر البرقوق بـ33 جنيهًا، ووصل سعر كيلو التفاح المحلي 35 جنيها، والموز إلى 16 جنيهًا، وتراوح كيلو الخوخ 29 جنيهًا، وتراوح كيلو النبق 35 جنيهًا.