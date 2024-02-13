أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024.. ضخ مكثف للحوم والياميش

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية لضبط الأسواق قبل شهر رمضان، وأعلنت أن أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024 ثابتة دون أي زيادات للتخفيف عن المواطنين، موضحة أن أسعار السلع ستكون هي نفسها أسعار مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلنها مجلس الوزارء منذ عدة أشهر.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024

وأكدت مصادر في وزارة التموين في تصريحات لـ«الوطن» أن معارض أهلا رمضان تشهد هذا العام ضخا مكثفا للحوم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، موضحة أن أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024 ستشمل اللحوم والدواجن كالتالي:

توافر السلع الغذائية

ومن المقرر أن تنطلق معارض أهلا رمضان بعد غد الخميس وتحديدا يوم 15 فبراير الجاري، وتستمر لمدة شهرا حتى 15 مارس المقبل، وبالنسبة لأسعار السلع الغذائية التي ستتوفر في معارض أهلا رمضان كالتالي:

- اللحوم بسعر 220 جنيهًا.

- الفراخ المجمدة بسعر 105 جنيهات.

- الزيت بسعر 34 جنيهًا.

-السكر بسعر 27 جنيهًا.

- علبة السمنة بسعر 95 جنيهًا.

- كيس المكرونة 1 كيلو بسعر 17.60 جنيه.

- الأرز 20 جنيهًا.

- كيلو العدس الأصفر بسعر 39.50 جنيه.

- علبة جبنة عبور لاند نصف كيلو 31 جنيهًا.

- سعر كيلو فول مستورد 20 جنيهًا.

- علبة جبنة دومتي نصف كيلو 26 جنيهًا.

أسعار الياميش

وقالت مصادر في وزارة التموين، إن ياميش رمضان سيتم طرحه في المجمعات الاستهلاكية اليوم وبأسعار مخفضة تقل 25% عن أسعار الياميش في الأسواق والسلاسل التجارية.