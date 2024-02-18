أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية قائمة أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بمحافظة القليوبية، حيث انطلقت مبادرة المعارض اليوم بافتتاح معرضي بنها في شارع فريد ندا وميدان المؤسسة في شبرا الخيمة، حيث تبدأ الأسعار من 27 جنيها لكيلو السكر و31 جنيها للأرز و80 جنيها لزجاجة الزيت.

قائمة أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بالقليوبية

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم لـ«الوطن»، أنه جرى تحديد قائمة أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بمحافظة القليوبية لكافة السلع كالتالي:

زيت لتر 80 جنيها.

زيت عباد لتر 90 جنيها.

زيت 700 مللي 60 جنيها.

زيت عافية ذرة 185 جنيها.

زيت هلا عباد 225 جنيها.

أرز كيلو 27 جنيها.

أرز عريض الكيلو 31 جنيهًا.

سكر مبادرة 27 جنيها الكيلو.

مكرونة الكيلو 28 جنيها.

مكرونة 400 جرام 11 جنيها.

السمنة بمختلف أنواعها من 155 جنيها. الي 220 جنيها.

بلح نصف جاف 700 جرام 42 جنيها.

بلح نصف جاف 1400 جرام 75 جنيها.

بلح ناشف الكيلو 50 جنيها.

فول بلدي 50 جنيها.

قمر الدين سوري 55 جنيها.

اللحوم ضمن قائمة أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

أضاف محافظ الإقليم لـ«الوطن» أن قائمة أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بمحافظة القليوبية تضم اللحوم البلدية بأسعار للكيلو تبدأ من 280 للبقري والجاموسي و300 جنيه للضأن بجانب اللحوم المجمدة والمبردة ومصنعات اللحوم والدواجن المجمدة بتخفيضات من 15% إلى 30% في المنافذ المختلفة بجانب الياميش والمستلزمات الغذائية وكراتين رمضان وفق الخريطة الموضوعة للأسعار.

قال محافظ القليوبية، إن قائمة أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بمحافظة القليوبية موحدة بكافة المنافذ والمعارض على أرض القليوبية، مشيرا إلى أن كميات السلع كافية للاحتياجات ولا يوجد نقص فيها بجودة عالية.

وأشار إلى أنه يجري الاستعداد لافتتاح 5 معارض في مدن شبين القناطر وطوخ والقناطر الخيرية والخانكة وحي شرق شبرا الخيمة لتغطية جميع المدن، بالإضافة إلى إقامة شوادر بقرى ميت عاصم والحرس الوطني والرملة بمركز ومدينة بنها، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية في منافذ قريبة من محل سكنهم بأسعار مخفضة.