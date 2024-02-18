لماذا لا تحلق الطائرات فوق الكعبة؟.. طيار سعودي يوضح السبب

علامات استفهام عدة تحيط بقرار منع الطائرات من المرور فوق الكعبة المشرفة، إذ ذهب البعض لأسباب دينية بينما اجتهد البعض الآخر على مواقع التواصل الاجتماعي بالتأكيد على أن هناك مجالا مغناطيسيا وجاذبية خاصة فوق الكعبة تجعل التحليق فوقها مستحيلًا.. فما الحقيقة؟

لماذا لا تحلق الطائرات فوق الكعبة؟

لحماية الكعبة المشرفة، تمنع المملكة العربية السعودية الطائرات من التحليق فوقها، ما بدوره يعمل على تقليل الضوضاء التي من شأنها أن تُزعج المصلين في الحرم المكي، ومنها أيضًا أسباب خاصة بالأمن والسلامة والحفاظ على آمن المصلين والمسلمين داخل الحرم، بحسب الطيار السعودي عبد الله بن صالح الغامدي.

«كل الادعاءات والاجتهادات التي أثيرت حول الأسباب الحقيقة غير صحيحة».. هكذا فسر الطيار السعودي، الذي حاول التدخل من أجل إيقاف سيل الاجتهادات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الأسباب الحقيقة حول منع التحليق فوق سماء الكعبة المشرفة، بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على حماية المصلين في الحرم المكي.

الغامدي نشر فيديو مفصل عن أسباب عدم تحليق الطائرات فوق سماء مكة المكرمة، وذلك عبر «يوتيوب»، موضحا أن قرار الحكومة بوضع منطقة محظورة على الطيران فوق مكة المكرمة يهدف إلى منع مرور غير المسلمين فوقها، وذلك تقديرًا لقدسية المكان، وليس مثلما أثار البعض حول وجود مجال مغناطيسي يمنع الطائرات إجباريًا من المرور فوق الكعبة.

السبب لم يكن مقتصرًا فقط على حماية قدسية المكان، بل هناك أسباب أمنية أيضًا، إلى جانب الحفاظ على هدوء وراحة الطائفين والعاكفين في الحرم المكي، كما يقول «الغامدي» أن مكة المكرمة منطقة جبلية، ومرور الطائرات فوقها يحدث ضجيجا وإزعاجا، وقد يؤثر على الطائفين والعاكفين في هذه المنطقة التي يحتاج الجميع فيها إلى الهدوء والسكينة لأداء عباداتهم بكل طمأنينة وسكينة وفي أجواء وشعائر دينية.