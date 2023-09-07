رفع حالة الإنذار الأحمر في مكة المكرمة.. وتوقعات بهطول أمطار رعدية وسيول

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، إنذارا باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة، بعد توقعات خبراء الأرصاد، بأنّ الفرصة لا تزال مهيأة لسقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها رياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

رياح مثيرة للأتربة في عدّة مناطق السعودية

في الوقت ذاته، تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة كذلك على منطقة نجران، بحسب المركز الوطني للأرصاد بالسعودية.

أما عن حالة البحر الأحمر والخليج العربي اليوم الخميس، توقع خبراء الأرصاد تأثر البحر الأحمر برياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كيلومترا /ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كيلومترا /ساعة تصل الى 50 كيلومترا /ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر الأحمر و الخليج العربي

أما عن ارتفاع الموج في البحر الأحمر، فيكون من متر إلى مترين يصل الى 3 أمتار على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وبالنسبة لحالة الخليج العربي، فمن المتوقع تأثره برياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كيلومترا /ساعة.