السر في «الدرفيل».. حصاد الجزر ببني سويف يرسم البهجة على وجوه المزارعين (فيديو)

أجواء من الفرحة والسعادة سيطرت على المزارعين مع بدء موسم حصاد الجزر الأصفر بحقول محافظة بني سويف، حيث يتهافت التجار على شرائه، لتبدأ مرحلة تنظيفه وتعبئته تمهيدًا لطرحه في الأسواق.

الماكينة «الدرفيل» تستقبل محصول الجزر لتنظيفه

يقول باسم مشرفي، أحد أكبر تجار الجزر في محافظة بني سويف، لـ«الوطن»، نتعاقد على شراء محصول الجزر من المزارعين مبكرًا، ثم نقوم بحصاده من الأرض الزراعية بعد نضجه، وتبدأ مرحلة تنظيفه بواسطة الماكينة الدرفيل، والتي يعمل عليها عدد كبير من العمال الزراعيين، وتكون مهمتها تنظيف الجزر من الطين.

مراحل تنظيف وغسيل الجزر الأصفر

وأضاف: «عملية تنظيف وغسل الجزر تُجرى على عدة مراحل، أولها غسل الجزر في الماكينة الدرفيل، والتي تقوم بتنظيف الجزر تماما من الطين والحشائش العالقة به، ثم تنقلها إلى الأحواض واحدًا تلو الآخر، لنصل إلى المرحلة الأخيرة وهي التعبئة في أجولة بلاستيكية».

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مدة زراعة الجزر الأصفر

وأشار «مشرفي» إلى أن محصول الجزر يستغرق زراعته في الحقول من 90 إلى 120 يومًا، وبعدها يعد جاهزًا لعملية الحصاد، موضحا أن قرية باروط وتوابعها في مركز بني سويف من أهم مناطق زراعة الجزر.

«باروط» أهم قرى بني سويف في زراعة الجزر

وقال حسين محمود، أحد مزارعي الجزر في قرية باروط بمركز بني سويف، إن زراعة الجزر من الزراعات السهلة للفلاح، لأنها لا تستغرق وقتًا طويلًا في الأرض الزراعية، حيث ينضج المحصول في مدة من 90 إلى 100 يوم فقط، ويحصل الفلاح على إنتاجية كبيرة يستطيع من خلالها تحقيق مبلغ مالي معقول.