أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء 16-8-2023.. «الجزر» بـ7 جنيهات

شهدت أسعار الخضار اليوم الأربعاء 16-8-2023، في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا، وتحظى منتجات مصر الزراعية من الخضار والفاكهة بطلب كبير على المستوى المحلي والعالمي، نظرا لجودتها العالية.

أسعار الخضار اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضار اليوم الأربعاء 16-8-2023، في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا، حيث تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص، ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم استقرارا ملحوظا بسوق العبور، حيث يتراوح سعر الطماطم بين 4.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر البطاطس بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل بين 9 إلى 16 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الكوسة بين 6 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الجزر بين 7 إلى 10 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الخيارالبلدي بين 6 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي بين 7 إلى 11 جنيها، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض بين 3.5 إلى 6.5 جنيه، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي بين 4 إلى 7 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضار اليوم

ويتراوح سعر الفاصوليا بين 16 إلى 24 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر الفلفل الحامي بين 4 إلى 9 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر القلقاس بين 5 إلى 9 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر البطاطا بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر البامية بين 25 إلى 30 جنيها للكيلو.