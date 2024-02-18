تطورات الحالة الصحية للفتاة الفلسطينية عهد بسيسو.. عمها أنقذها ببتر قدمها

قال نواف بسيسو، أحد أقارب الفتاة الفلسطينية عهد بسيسو، إنّ ابنة أخيه سافرت من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، لاستكمال علاجها هناك، بعدما بتر عمها الطبيب هاني بسيسو إحدى قدميها دون مخدر نظرا لعدم توفر أي إمكانات طبية في فلسطين.

الحالة الصحية للفتاة الفلسطينية عهد بسيسو

وأضاف نواف بسيسو، لـ«الوطن»، أنّ الحالة الصحية للفتاة الفلسطينية عهد بسيسو، موضحًا أنّ إحدى قدميها بُترت وتستدعي تركيب طرفٍ صناعية بها، كما أنّ قدمها الثانية بها تهتكات ومسامير بلاتين.

وتابع نواف: «عهد سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية فجر أمس، حيث تكفلت مؤسسة أمريكية تدعى بي سي آر بعلاجها».

عهد بسيسو

وتعود قصة الفتاة الفلسطينية عهد بسيسو إلى منتصف شهر يناير الماضي، حينما بتر عمها الطبيب الفلسطيني هاني بسيسو، ساقها على طاولة المطبخ دون استخدام أي مخدرٍ، بعدما أصيبت في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وساءت حالة ساقها، وكان بترها هو الخيار الطبي الوحيد، بحسب تصريحات سابقة أدلى بها عمها لـ«الوطن».

ودخلت الطفلة مصر عبر معبر رفح وبتسهيلاتٍ من الهلال الأحمر الفلسطيني، وقدّمت الطفلة عهد بسيسو، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، الشكر للدولة المصرية، معربةً عن أملها في أن تكون بحالة جيدة، وأكدت أن «ساقها فداءً للأقصى وفلسطين».

وروى الطبيب الفلسطيني هاني بسيسو ما حدث مع الطفلة عهد، وقال: «الطفلة رفضت إن حد يعملها أي شيء إلا أنا، ولما شوفتها ما عرفت أتصرف، كنت واقف مكاني متجمد، ماكنش عندي بنج، ولازم آخد القرار، وفكرت وقلت ما الطريقة الأسهل والأفضل إني أنقذها».