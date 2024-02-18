هيئة الدواء: لا يوجد دواء ناقص في السوق.. والبديل يوفر نفس المادة الفعالة

قال مصدر بهيئة الدواء إنّه حال نقص أي دواء إيجاده التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301، مبينًا أنَّ الخط الساخن مزود بفرق كاملة للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المختلفة ومعرفة المواطن بأماكن الأدوية والبدائل والمثائل الخاصة بها.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ الدواء البديل يوفر نفس المادة الفعالة وكذلك الشكل الصيدلي، متابعًا «حال البحث عن دواء وعدم العثور عليه، هذا لا يعني أنه ناقص في السوق، بل يوجد له أكثر من بديل وبنفس المادة الفعالة».

استشر الطبيب المختص قبل الحصول على الدواء ولا تنخدع بالعلامة التجارية

وأضاف المصدر أنَّه يجب استشارة الطبيب قبل الحصول على الدواء استشر الطبيب المختص ولا تنخدع بالعلامة التجارية، لافتًا إلى أنَّ الأدوية المحلية جميعًا لها نفس الفعالية والأمان، مؤكًدًا أنَّ هناك أولويات لاستيراد الأدوية وفي مقدمتها مثلا أدوية الأورام، إذ أنّها ليس لها بديل ومصر نجحت في توفير نحو 94% من الأدوية المحلية.

وكان وزير الصحة والسكان قد أصدَر قرارًا بشأن عدم وصف أدوية مستوردة إلا في حال عدم توافر المثيل المحلي لها وهذا القرار عمم على كل المستشفيات وعلى الجهات المختصة العمل وفقًا لهذا القرار.