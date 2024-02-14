هيئة الدواء تحذر من نقص حمض «الأسكوربيك»: يسبب نزيف اللثة

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تقريرا رسميا بشأن بفيتامين ج (فيتامين سي) (حمض الأسكوربيك)​، موضحة أهمية هذا الفيتامين ودورة في حماية الخلايا والحفاظ على صحتها، والحفاظ على صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف، والمساعدة في التئام الجروح.​

مصادر الحصول على فيتامين سي وحمض الأسكوربيك

وأضافت هيئة الدواء أنه يمكن الحصول على هذا الفيتامين من خلال مجموعة من الفواكه والخضروات، مثل البرتقال وعصير البرتقال، والفلفل الحلو، و الفراولة، والبروكلي، والبطاطس، مشيرة إلى أن الجرعة اليومية للبالغين: 40 ملج من فيتامين ج يوميًا، علما بأنه لا يمكن تخزينه في الجسم؛ لذلك تحتاجه في نظامك الغذائي كل يوم.​

خطورة نقص حمض الأسكوربيك

وحذرت هيئة الدواء من نقص حمض الأسكوربيك الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض الاسقربوط الناتج عن نقض فيتامين سي، إذ يسبب نزيف اللثة والإصابة بالكدمات وضعف التئام الجروح.​