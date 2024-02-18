تغيير سن المعاش المبكر.. «التأمينات» تستعد لتفعيل شروط التقاعد الجديدة

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال الشهور القليلة المٌقبلة، لتفعيل الشروط الجديدة للتقاعد، واستحقاق المعاش المُبكر والسن القانونية الخاصة به، إذ وضع قانون التأمينات الجديد، والذي أُقرّ في يناير 2020، نص انتقالي يخص باستحقاق المعاش وسيتم تطبيقه بداية من يناير 2025.

موعد تغيير سن المعاش المبكر

وقال النائب عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إنّ قانون التأمينات والمعاشات الجديد، عند إقراره، تضمن نصوصًا انتقالية تُفعّل خلال 5 سنوات من إقرار القانون في يناير 2020، إذ اشترط لاستحقاق المعاش أمورًا عدة أهمها بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك للمؤمن عليه في تأمين الشيخوخة أو الوفاة، لا تقل عن 10 سنوات على الأقل على أن تزيد لـ15 عامًا بداية من يناير 2025.

وأضاف عبدالفتاح محمد، لـ«الوطن»، أنّه في حال رغبة المؤمّن عليه في تسوية معاشه قبل بلوغه سن الشيخوخة، فاشترط القانون أمورا عدة أهمها أنّ يكون المؤمن عليه لديه مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، لا تقل عن 20 عامًا، على أن تزيد هذه المدة لتصبح 25 عامًا، بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أي يناير 2025.

شروط المعاش المبكر

وأوضح عبدالفتاح أنّ القانون اشترط للخروج قبل سن الشيخوخة، أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك، تمنحه الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من الأجر أو أجر التسوية الأخير، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ الزيادات الأخيرة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت في وقتها لتخفيف العبء عن المواطنين.

قانون التأمينات الجديد

وفي سياق متصل تستعد لجنة القوي العاملة، خلال الفترة المٌقبلة، للانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، منوها بأنّه بمجرد طرحه للنقاش سيتم تنظيم جلسات استماع لكل الأطراف المعنية بتطبيق القانون سواء رجال أعمال أو عمال للوصول إلى صيغة نهائية تخدم الطرفين وتخدم مناخ العمل داخل مصر.

يذكر أنّه طبقاً لقانون التأمينات الجديد، سيتغير سن المعاش المبكر تدريجيًا خلال السنوات المُقبلة وبالتحديد بداية من عام 2032، ليصبح 61 عامًا عام 2032، و62 عامًا في 2034، و63 عامًا في 2036، و64 عامًا في 2038، و65 عامًا في 2040.