ما شروط المعاش المبكر على سن الأربعين عامًا؟.. قضاء 20 سنة في الخدمة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 شروط المعاش المبكر على سن الأربعين عامًا، وذلك للأشخاص المؤمن عليهم سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

شروط المعاش المبكر على سن الأربعين

ترصد «الوطن» شروط المعاش المبكر على سن الأربعين عامًا، وتتمثل في أن يخرج الشخص على المعاش المبكر في حالة إذا بدأ تاريخ التأمين عليه وهو في الـ18 من عمره، وذلك حتى يكون مر على المدة التأمينية الفعلية عليه أكثر من 20 عامًا، وفقًا للقانون.

فحص طلب الخروج على المعاش المبكر

ويقوم الشخص الذي يرغب في الخروج على المعاش مبكرا أن يتقدم بطلب للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إذا كان قد تحقق الشرط السابق فيه، وتفحص الهيئة الطلب الخاص بالشخص الراغب في الخروج على المعاش مبكرًا، وإذا تحققت الشروط فيه يتم الموافقة على الطلب، وذلك وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019.