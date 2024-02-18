«تعليم القاهرة» تشارك في فعاليات «الأسبوع العربي للبرمجة»

شاركت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في حفل ختام الأسبوع العربي للبرمجة دورة 2023 بعنوان «اللغة العربية والإبداع الرقمي الذى نظمته المنظمة العربية للتربية ولثقافة والعلوم (الأليسكو).

النسخة الثالثة للأسبوع العربي للبرمجة

وأعرب أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، عن مدى سعادته بالمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة للأسبوع العربي للبرمجة والمساهمة في بناء المستقبل، حيث شاركت مدارس القاهرة المنتسبة في ثلاث مسابقات، وهي: «المربى الذهبي- الفريق الذهبي- المدرسة الذهبية»

وشارك توجيه عام التربية الموسيقية بالقاهرة في حفل ختام الأسبوع العربي للبرمجة على مستوى الوطن العربي بقاعة المؤتمرات بالأزهر، بأربع فقرات موسيقية لفريق العزف و الكورال لطلبة المدارس بالقاهرة.

وتابعت مدير عام الشئون التنفيذية بروفات الفرقة الموسيقية وحرصت على تواجدها معهم، ورفع الروح المعنوية لديهم لإظهار العرض بالصورة المشرفة ألتى أسعدت الحاضرين.

مسابقة الاسبوع العربى للبرمجة

تهدف مسابقة الأسبوع العربى للبرمجة إلى توفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات في مجال تعليم البرمجيات، والمساهمة في نشر ثقافة علوم البرمجة، وتنمية مهارات تربوية علمية أساسية تعزز الإبداع والتفوق تكنولوجيا والعلوم والرياضيات و الهندسة.