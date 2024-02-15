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وزير التعليم: ندب الدكتور عيد درويش رئيسا للجهاز التنفيذي لهيئة محو الأمية

كتب:

أميرة فكري
11:16 م | الخميس 15 فبراير 2024
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لرئيس جامعة المنيا الدكتور عصام الدين صادق، بالموافقة على ندب الدكتور عيد عبد الواحد علي درويش عميد كلية التربية جامعة المنيا والمشرف على كلية الطفولة المبكرة للعمل رئيسا للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وقال وزير التربية والتعليم، في خطابه، إن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجامعة المنيا وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات المتميزة.

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