هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية.. وتحذير من الخروج في هذه الأوقات (فيديو)

تجدد هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية، منذ صباح اليوم، تزامنا مع آخر أيام نوة الشمس الصغرى، الأمر الذي تبعه توجيه تحذير من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية للمواطنين بتجنب الخروج في هذه الأوقات.

وبحسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، فإن اليوم يشهد سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية، لذا يجب على المواطنين اختيار أماكن التحرك والمواعيد المناسبة تجنبا للسير في الأمطار.

مواعيد أمطار الإسكندرية اليوم

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، تجدد هطول الأمطار مع عصر اليوم حتى المساء، وتتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة، وتزداد مع ساعات الليل، وحذرت الغرفة المواطنين من الخروج في هذه الأوقات.

أماكن سقوط أمطار الإسكندرية

وخلال تلك التوقيتات المذكورة، فإن أماكن سقوط أمطار الإسكندرية اليوم تكون في الأكثر على شرق المحافظة، في مناطق المنتزه، وأبوقير، وحي شرق، لتكون متوسطة، وتغزر أحيانا.

فيما تشهد باقي مناطق المحافظة سقوط أمطار متباينة ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة خلال آخر أيام نوة الشمس الصغرى.