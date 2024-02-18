مد مواعيد عمل المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية يومي الجمعة والسبت

قال الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، إن المجلس وافق على مد مواعيد العمل الرسمية بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حتى الساعة 8 مساءً بدلاً من الساعة 5 مساءً.

المواعيد الجديدة تجريبية

أضاف خلال خطاب أرسله إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مواعيد العمل الجديدة بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ستكون على سبيل الدراسة، على أن تٌعرض نتائج الدراسة على مجلس الإدارة، مع اتخاذ كل الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

أرسل الاتحاد المصري للغرف السياحية، كتابا دوريا إلى الغرف السياحية الـ5 التابعة له، وهي «غرفة شركات السياحة- غرفة المنشآت الفندقية- غرفة الغوص - غرفة العاديات والسلع السياحية - غرفة المنشآت والمطاعم السياحية»، بمواعيد العمل الجديدة بالمتحف اليوناني الروماني، حتى يتسنى لها ترتيب الزيارات الخاصة بالسياح والنزلاء وفقا للمواعيد الجديدة.