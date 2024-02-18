تدريب ميداني لطلاب كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف في منجم السكري

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تدريب طلاب كلية علوم الأرض في منجم السكري، وذلك لأول مرة، بهدف مساعدتهم في مشاريع التخرج الخاصة بهم، وذلك تحت إشراف الدكتور إبراهيم عبد الجيد عميد الكلية، والدكتورة صفيه محمد علي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع.

إكساب الطلاب مهارات تؤهلهم لسوق العمل

وأكد رئيس الجامعة، خلال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة، اليوم، أهمية التدريب الميداني للطلاب على كل مستويات البرامج لمساهمته القوية في نقل العلوم والمعارف الأكاديمية إلى المنحى التطبيقي العملي، وإكسابهم العديد من المهارات المهمة التي تؤهلهم لسوق العمل، ويرفع من الروح المعنوية لدي الطلاب ويعزز من مهارات التعلم الذاتي.

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن الطلاب تعرفوا خلال التدريب على مراحل العمل في المنجم، ابتداء من تحديد الموقع وتفجير الصخور، ثم نقل ركام الصخور، ومرور علي المطحن، ثم إلى داخل غرفة التصنيع والتكرير الفعلي .

جامعة بني سويف تشارك في فعاليات المنتدى الشبابي البيئي العربي بالأقصر وأسوان

وفي سياق آخر، شارك وفد من الجامعة في فعاليات المنتدى الشبابي البيئي العربي الثاني عشر بالأقصر و أسوان، تحت عنوان «الأمن المائي و الغذائي قضايا حياة»، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة، وجامعة الدول العربية، واليونيسيف في الفترة من 16-22 فبراير الجاري، وبمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة من الجامعات المصرية والعربية.

وأكد رئيس الجامعة، أن الطلاب يمتلكون طاقات جبارة يجب استغلالها من خلال دعم مشاركتهم بتلك الفعاليات و المنتديات لتثقيفهم وتدريبهم إضافة لنشر الوعي بين الشباب بمختلف القضايا البيئية وترشيد استهلاك المياه لدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والغذائي .