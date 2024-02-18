من يسمح لهم بالخروج على المعاش قبل سن الـ60 عاما؟.. إليك الشروط

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من يسمح لهم بالخروج على المعاش قبل سن الـ60 عاما، للاستفادة من إتاحة قانون التأمينات الاجتماعية للموظفين والمؤمن عليهم، من الخروج على المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد، وهو 60 عاما.

من يسمح لهم بالخروج على المعاش قبل سن الـ60 عاما؟

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» من يسمح لهم بالخروج على المعاش قبل سن الـ60 عاما، وهم أي مؤمن عليه تنطبق عليه شروط الخروج على المعاش المبكر التي حددها وأقرها قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، وهي:

1- أن تكون المدة التأمينية للمؤمن عليهم مدة فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية، ومعنى أجر التسوية «متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته».

2- أن يكون المؤمن عليه قضى مدة تأمينية 20 سنة أي «240 شهرا» مدة تأمينية فعلية قبل 2025، و25 سنة أي «300 شهرا» مدة تأمينية فعلية بدءا من يناير 2025.

3- تقديم طلب الصرف، وانتهاء الخدمة من غير بلوغ السن أو الوفاة أو العجز، وعدم صرف تعويض الدفعة الواحد.