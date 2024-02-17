«س وج».. كل ما تريد معرفته عن مد سن المعاش وشروط التقاعد

نظّم قانون التأمينات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، سن المعاش، وحددت اللائحة التنفيذية له جدول الزيادة التدريجيّة لسن التقاعد، وذلك وفق ما أوضحته النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى بمجلس النواب.

قالت «سولاف» في تصريحات لـ«الوطن» إنّ القانون جاء وفق خطة، بالتنسيق مع كل جهات الدولة المسؤولة، من أجل المصلحة العامة.

تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لرفع سن المعاش، والرد على كل الأسئلة التي يبحث عنها العديد من المصريين، في القطاعين العام والخاص.

ـ ما هو سن المعاش الجديد؟

قالت وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، إنه بحسب ما جاء في قانون المعاشات الجديد، يُرفع سن المعاش تدريجيًا؛ ليصل إلى 65 عامًا في 2040.

- ما هو الهدف من رفع سن المعاش؟

بحسب النائبة، فإنّ الهدف من رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، استغلال طاقات الموظفين، الذين يوجد لديهم طاقة للعمل، مع حاجة الدولة إلى خبراتهم المهنية المتراكمة في العمل.

- ما هي خطة الحكومة لتنفيذ سن المعاش الجديد؟

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية، جدول خطة مد سن المعاش تدريجيًا ليصبح في سن الـ61 عامًا في عام 2030، ثم يرفع في عام 2034، ليصبح 62 عامًا، على أن يرفع مرة أخرى لـ63 عامًا في 2036، ثمّ يصل لـ64 عامًا في 2038، وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا بحلول 2040.

- أول من سيطبق عليهم القانون

آخر من سيخرجون على المعاش في سن الـ60 عامًا، بحسب القانون الجديد، هم مواليد عام 1971، بينما مواليد عام 72 و73 يكون سن خروجهم على المعاش بحسب التعديلات الجديدة عند 61 عاماً في عام 2032.

ـ ما هي ضوابط سن المعاش بقانون العمل الجديد؟

اشترطت ضوابط سن المعاش بقانون العمل الجديد، ألا يقل سن التقاعد عن 60 عامًا، مع إمكانية أن يستمر العامل بعد بلوغ الـ60 عامًا؛ لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

- هل يطبق سن المعاش الجديد على العاملين بالقطاع الخاص؟

وبحسب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، فإن جميع من يخضع لقانون التأمين الاجتماعي بمصر، من الموظفين الحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص ينطبق عليهم قانون مد زيادة سن المعاش، اعتبارًا من مواليد الأول من يوليو 1971.