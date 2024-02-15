شهد توريد القطن اليوم 2024 إقبالًا كبيرًا من المٌزارعين في مختلف المحافظات لبيع ممتلكاتهم من محصول الذهب الأبيض، بعد ارتفاع أسعار القطن اليوم وجه بحري 2024 مما أنعش جيوبهم، وتسبب في زيادة أرباحهم، فيما قررت رئاسة مجلس الوزراء تحديد سعر ضمان لتوريد القطن في الموسم المقبل 2024/2025 وذلك للقطن طويل التيلة بالوجه البحري، ومتوسط التيلة بالوجه القبلي.

تستعرض «الوطن» تفاصيل توريد القطن اليوم وجه بحري في المزاد العلني، فضلًا عن قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر توريد القطن.

سعر توريد القطن

وتراوح سعر توريد القطن اليوم الخميس 2024 في المحافظات، حيث تراوح سعر قنطار القطن ما بين 13 ألفًا و100 حتى 16 ألفًا و40 جنيها، التي جاءت في محافظة كفر الشيخ.

وتصدرت محافظة كفر الشيخ، المحافظات، في توريد القطن إذ تضمن المزاد بيع 54 ألفًا و634 قنطارًا منها 28380 قنطارًا من صنف «سوبر جيزة 94 تجاري»، و16064 «سوبر جيزة 94 إكثار»، و9336 قنطارًا من صنف «إكسترا جيزة 96 تجاري»، و853 من صنف «إكسترا جيزة 96 إكثار»، و10189 «إكسترا جيزة 96».

أخبار القطن اليوم عاجل

وخيّمت حالة من الفرحة بين المزارعين بسبب أخبار توريد القطن اليوم، التي تضمنت قرار مجلس الوزراء اليوم، بتحديد سعر قنطار القطن خلال الموسم المقبل مباشرة، ليبدأ سعر الضمان للقطن متوسط التيلة الذي يتم زراعته في الوجه القبلي 10 آلاف جنيهًا، بينما يبلغ سعر ضمان التوريد للقطن طويل التيلة الذي يزرع في الوجه البحري من 12 ألف جنيهًا.

توقعات أسعار القطن

وعلق فتحي محمد، مزارع قطن في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على قرار تحديد سعر ضمان توريد القطن ليبدأ من 10 آلاف جنيهًا للقٌطن متوسط التيلة، و12 ألفًا للقطن طويل التيلة، واصفًا إياه بأنّه قرار مهم جدًا يؤكد حرص الدولة المصرية، وقيادتها المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم المزارع المصري.

وأكد إنّ هذا القرار سيكون سببًا في تعزيز الزراعة التعاقدية وخصوصًا القطن المصري ليستعيد ريادته عالميًا مجددًا، موضحًا إنّه يزرع القطن بصورة مٌستمرة سنويًا منذ أكثر 5 أعوام، لكن سعر القطن هذا العام كان مفاجأة كبرى لهم، وساهم في زيادة أرباحهم بشكل غير متوقع، مما جعلهم يقررون زراعة جميع أرضهم الزراعية بمحصول القطن هذا العام، وليس قطعة أرض واحدة مثلما كانوا يفعلون كل عام.