سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ.. «جيزة 94» يسجل 14 ألف جنيه

شهد سعر قنطار القطن اليوم 2024 في كفر الشيخ، استقرارًا ملحوظًا بحسب مزاد القطن الذي عُقد اليوم، في مقر هيئة التحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية، ليكون المزاد قبل الأخير هذا الشهر، ثم تغلق المنظومة، إذ جرى بيع نحو 34 ألفًا و296 كيسًا بإجمالي وزن 44 ألفًا و4450 قنطارًا من صنف «جيزة 94»، وذلك بحسب بيان رسائل الأقطان الزهر.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن»، تفاصيل سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ، وتفاصيل مزاد القطن اليوم في الوجه البحري 2024، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

سعر قنطار القطن اليوم كفر الشيخ

سجل سعر قنطار القطن اليوم، في كفر الشيخ لصنف «سوبر جيزة 94 تجاري»، بين 13 ألفًا و100 جنيه و 14 ألفًا و440 جنيهًا، وذلك بعدما جرى فتح المزاد على سعر 5 آلاف و730 جنيهًا، وتضمن بيع نحو 21 ألفًا و591 كيسًا بإجمالي وزن 28 ألفًا و380 قنطارًا.

وكشف بيان منظومة توريد القطن، أسعار القطن اليوم وجه بحري، وتحديدًا في محافظة كفر الشيخ لصنف «سوبر جيزة 94 إكثار» إذ تراوح سعر قنطار القطن منه بين 14 ألفًا و340 جنيهًا و14 ألفًا و440 جنيهًا، إذ جرى بيع 12 ألفًا و705 كيسًا بوزن 16 ألفًا و65 قنطارًا.

مزاد القطن اليوم في كفر الشيخ

وسجل سعر قنطار القطن في مزاد القطن اليوم، لصنف «جيزة 96 تجاري» ما بين 15 ألفًا و640 جنيهًا وح16 ألفًا و40 جنيهًا، وذلك بعدما جرى فتح المزاد بسعر 5 آلاف و878 جنيهًا للقنطار الواحد.

أخبار مزاد القطن اليوم

وينتظر آلاف المزارعين، انتهاء مزاد القطن، لمعرفة أسعاره في الشرقية، والبحيرة، والغربية، والإسكندرية، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، والمنوفية.