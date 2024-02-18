فيفا يفاجئ الزمالك بشأن إمام عاشور.. «قرار يستمر مدى الحياة» | عاجل

يعتبر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي منجم ذهب لصالح نادي الزمالك على الرغم من رحيله عن القلعة البيضاء إلا أن الأبيض سيظل يستفيد من إمام عاشور حتى نهاية مسيرته وفي حال انتقل من النادي الأهلي إلى أندية أخرى خلال السنوات المقبلة حسب لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وبالتحديد القانون الذي يخص تعويضات التدريب ومدفوعات التضامن لجميع الأندية التي شارك فيها أي لاعب من سن الـ12 حتى 23 عاما على النحو التالي:

مدفوعات التضامن هي تلك التي تحدث عندما يكون لاعب كرة القدم لا يزال متعاقدًا ولكن يتم نقله بين أندية أخرى تدفع الأندية رسوم النقل، ويتم حجب ما يصل إلى خمسة بالمائة من هذه الرسوم لاستخدامها كمدفوعات تضامنية.

-يتم توزيع مدفوعات التضامن على جميع الأندية التي قامت بتدريب اللاعب بين عيد ميلاده الثاني عشر والثالث والعشرين بمعدل تناسبي اعتمادًا على المدة التي قضاها اللاعب في كل نادي. لا تتوقف مدفوعات التضامن عند عيد ميلاد اللاعب الثالث والعشرين (مثلما تفعل مدفوعات تعويضات التدريب) ولكنها تستمر طوال مسيرة اللاعب الاحترافية في كل مرة يتم انتقاله فيها أثناء العقد بمعنى ( الزمالك سيحصل على نسبة من انتقال إمام عاشور للأهلي وفي حال رحل اللاعب لنادي آخر سيحصل على نفس النسبة وهكذا حتى إنتهاء مسيرته ).

كيف يتم احتساب التعويض المالي الخاص بالرعاية التضامنية :

اقتطاع 5% من رسوم النقل؛ وبتقسيم هذا المبلغ بشكل تناسبي على جميع الأندية التي تدرب فيها اللاعب في سن 12 إلى 23 عامًا.على سبيل المثال، انتقل أحد اللاعبين من نادي إلى نادي آخر ، إذا كانت رسوم النقل تعادل 8 ملايين دولار، فسيتم تخصيص 5٪ (أي ما يعادل 400000 دولار).

وأكدت لائحة الاتحاد الدولي بأن توزيع العائد المادي الخاص بالرعاية التضامنية لن يكون بالتساوي بين كل الأندية ولكن بنسبة وتناسب على حسب كل مدة قضى فيها اللاعب داخل كل نادي.

وينتظر الزمالك وغزل المحلة وحرس الحدود الحصول على نسبة 5% كرعاية تضامنية بعد انتقال إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي للأهلي.