مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف آخر تطورات إمام عاشور وعمر مرموش مع المنتخب

قال أحمد فاروق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في سان بيدرو، إن درجات الرطوبة في مدينة سان بيدرو أعلى من أبيدجان، إذ تسجل 87 %، لكن لاعبي المنتخب الوطني اعتادوا على تلك الأجواء، حيث تواجدوا لمدة طويلة في أبيدجان، وبالتالي من المأمول ألا تٌؤثر هذه الأجواء عليهم، والحرارة معقولة حيث تسجل 28 درجة.

وأضاف «فاروق»، خلال رسالة على الهواء عبر برنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية بسنت أكرم أن المنتخب الوطني خاض تدريباته اليوم في استاد بيدرو في أجواء طيبة للغاية، مردفا: «أهم ما شغل بالنا وحرصنا على الاطمئنان عليه هو حالة اللاعبين إمام عاشور وعمر مرموش ».

إمام عاشور يشارك في التدريبات مع منتخب مصر

ولفت أن إمام عاشور أصيب بارتجاج في المخ قبل أيام، ومكث اليوم في المستشفى، لكن حالته طيبة للغاية، وخاض تدريبات منفردة، بينما عمر مرموش كان قد أصيب بنزلة برد بالأمس واعتذر عن التواجد بالمؤتمر الصحفي بصحبة المدير الفني روي فيتوريا لكنه شارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.