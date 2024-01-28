إمام عاشور يفاجئ جهاز المنتخب بـ«طلب غريب» قبل مواجهة الكونغو | عاجل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن طلب مفاجئ من إمام عاشور لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر، من الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، في مباراة الكونغو الديموقراطية في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال «شوبير» خلال برنامجه مع «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»: «إمام عاشور بيلف على فيتوريا وحازم إمام وكل مسؤولي منتخب مصر لإقناعهم بالموافقة على مشاركته أساسيًا أمام الكونغو الديموقراطية في لقاء اليوم»

وأضاف شوبير: «إمام قال أنا عاوز ألعب المباراة، ومستعد أمضي على تحملي المسؤولية لو عاوزني أعمل كده هعمل، لكن فيتوريا ومسوؤولي المنتخب رفضوا خوفًا على اللاعب».

وأتم شوبير حديثه قائلًا: «هناك تواصل من الأهلي ومحمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، للاطمئنان على سلامة اللاعب، وإمام في حالة جيدة لكنه لن يشارك بسبب بروتوكول الإصابة وهي غيابه لمدة لا تقل عن 6 أيام».

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية

ويتواجد منتخب مصر مع نظيره الكونغو الديمقراطية على ملعب لاورينت بوكو بمدينة سان بيدرو، في تمام الساعة العاشرة مساء في لقاء الدور ثمن النهائي من البطولة، على أن يتواجه الفائز من المباراة التي تسبقها بين غينيا الاستوائية مع غينيا.