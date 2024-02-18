موعد الإعلان عن مسابقة معلم مادة 2024.. والتخصصات المطلوبة

يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للإعلان عن مسابقة معلم مادة 2024 لتعيين 18 ألفا و886 معلم مادة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، وذلك في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، إذ يجرى تحديد التخصصات والمؤهلات المطلوبة لكل مادة والمراحل التعليمية.

التقديم لمسابقة معلم مادة 2024

وأكد الجهاز أن التقديم لمسابقة معلم مادة 2024 لتعيين 18 ألفا و886 معلما عبر بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية فور إتاحتها من خلال هذا الرابط:

- الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية.

- اختيار الوظائف.

- اختيار الجهة طالبة الإعلان: وزارة التربية والتعليم لتعيين 18 ألف معلم مادة.

- اختيار وظيفة معلم مادة.

- اختيار المحافظة التابع لها.

- المؤهل.

- مستوى المؤهل.

شروط التقديم في مسابقة المعلمين

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط التقديم في مسابقة تعيين 150 ألف معلم على 5 سنوات، مشيرا إلى أنه يجرى اختيار الفائزين طبقا لمحل السكن ونفس المحافظات، ولا يوجد نقل أو ندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات، وألا يزيد السن على 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

وأضافت الوزارة أن من ضمن شروط التقديم في وظائف المعلمين، أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، والتدريبات، بالإضافة إلى الكشف الطبي وتحليل المخدرات، وأن ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.