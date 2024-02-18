مواعيد قطارات القاهرة المتجهة إلى الأقصر في شهر رمضان

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى الأقصر في شهر رمضان الكريم، وحددت طرق حجز التذاكر الخاصة بمختلف المواعيد من الموقع أو من خلال التوجه إلى أقرب محطة قطار.

مواعيد قطارات المتجهة من القاهرة إلى الأقصر في رمضان

وأشارت هيئة السكك الحديدية أنه تم تحديد عدد من القطارات المتجهة من القاهرة إلى الأقصر في رمضان.

- القطار رقم (2008) خدمة خاصة (Vip) مكيف درجة أولى وثانية من محطة القاهرة في تمام الساعة 11:05 مساء، ويصل إلى الأقصر في الساعة 8:20 صباحًا.

- القطار رقم (996) خدمة خاصة (Vip) مكيف درجة أولى وثانية من محطة القاهرة في تمام الساعة 10:00 مساء، ويصل إلى الأقصر في الساعة 8:00 صباحًا.

- القطار رقم (976) خدمة خاصة (Vip) مكيف درجة أولى وثانية من محطة القاهرة في تمام الساعة 9:30 مساء، ويصل إلى الأقصر في الساعة 7:50 صباحًا.

- القطار رقم (2014) خدمة خاصة (Vip) مكيف درجة أولى وثانية من محطة القاهرة في تمام الساعة 9:00 مساء، ويصل إلى الأقصر في الساعة 6:30 صباحًا.

- القطار رقم (88) خدمة خاصة (توربيني) مكيف درجة أولى وثانية من محطة القاهرة في تمام الساعة 8:00 مساء، ويصل إلى الأقصر في الساعة 7:15 صباحًا.

- القطار رقم (988) إكسبريس إسباني مكيف درجة أولى وثانية من محطة القاهرة في تمام الساعة 7:00 مساء، ويصل إلى الأقصر في الساعة 4:35 صباحًا.

- القطار رقم (2012) إكسبريس إسباني مكيف درجة أولى وثانية من محطة القاهرة في تمام الساعة 5:30 مساء، ويصل إلى الأقصر في الساعة 3:10 صباحًا.

- القطار رقم (2006) خدمة خاصة (Vip) مكيف درجة أولى وثانية من محطة القاهرة في تمام الساعة 5:15 مساء، ويصل إلى الأقصر في الساعة 2:50 صباحًا.

- القطار رقم (986) إكسبريس إسباني مكيف درجة أولى وثانية من محطة القاهرة في تمام الساعة 1:00 ظهرًا، ويصل إلى الأقصر في الساعة 12:00 صباحًا.

- القطار رقم (982) إكسبريس إسباني مكيف درجة أولى وثانية من محطة القاهرة في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، ويصل إلى الأقصر في الساعة 10:55 مساء.

- القطار رقم (2010) إكسبريس إسباني مكيف درجة أولى وثانية من محطة القاهرة في تمام الساعة 10:00 صباحًا، ويصل إلى الأقصر في الساعة 7:15 مساء.

- القطار رقم (980) خدمة خاصة (Vip) مكيف درجة أولى وثانية من محطة القاهرة في تمام الساعة 8:00 صباحًا، ويصل إلى الأقصر في الساعة 6:42 مساء.

- القطار رقم (934) خدمة خاصة (Vip) مكيف درجة أولى وثانية من محطة القاهرة في تمام الساعة 1:10 صباحًا، ويصل إلى الأقصر في الساعة 11:00 صباحًا.

- القطار رقم (1902) إكسبريس إسباني مكيف درجة أولى وثانية من محطة القاهرة في تمام الساعة 12:20 بعد منتصف الليل، ويصل إلى الأقصر في الساعة 10:05 صباحًا.