مواعيد قطارات «المنصورة -طنطا» والعكس في شهر رمضان

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن تحديد مواعيد قطارات «المنصورة - طنطا» والعكس على مدار شهر رمضان المبارك، إذ يجري حجز القطارات من خلال موقع هيئة السكك الحديدية أو من خلال التوجه إلى أقرب محطة قطار.

مواعيد قطارات «المنصورة - طنطا» بشهر رمضان

وأشارت هيئة السكك الحديدية، إلى أنه تم تحديد مواعيد قطارات «المنصورة - طنطا» في شهر رمضان الكريم كالتالي:

- القطار رقم 808 مميز يخرج من محطة المنصورة في 3:40 دقيقة صباحا يصل محطة طنطا 4:50 دقيقة صباحا.

- القطار رقم 38 مطور يخرج من محطة المنصورة في 4:20 دقيقة صباحا يصل محطة طنطا 5:55 دقيقة صباحا.

- القطار رقم 584 مختلط «مميز - مكيف» يخرج من محطة المنصورة في 5:15 دقيقة صباحا يصل محطة طنطا 6:20 دقيقة صباحا.

- القطار رقم 948 مختلط «مميز - مكيف» يخرج من محطة المنصورة 5:35 صباحا، يصل محطة طنطا 6:40 دقيقة صباحا.

- القطار رقم 40 مطور يخرج من محطة المنصورة 5:45 صباحا، يصل محطة طنطا 7:20 دقيقة صباحا.

- القطار رقم 42 مطور يخرج من محطة المنصورة 6:50 صباحا، يصل محطة طنطا 8:25 دقيقة صباحا.

- القطار رقم 964 مميز يخرج من محطة المنصورة 7:35 صباحا، يصل محطة طنطا 8:38 دقيقة صباحا.

- القطار رقم 44 مطور يبدأ رحلته من مدينة المنصورة الساعة 8:00 صباحًا، ويصل مدينة طنطا الساعة 9:35 صباحًا.

- القطار رقم 566 مختلط «مميز - مكيف» يخرج من محطة المنصورة 9:00 صباحا ويصل محطة طنطا 10:05 صباحا.

- القطار رقم 48 مطور يبدأ رحلته من مدينة المنصورة الساعة 9:10 صباحًا، ويصل مدينة طنطا الساعة 10:45 صباحًا.

مواعيد القطارات من طنطا إلى المنصورة في رمضان

وحددت هيئة السكك الحديدية مواعيد القطارات المتجه من طنطا إلى المنصورة في شهر رمضان كالآتي:

- القطار رقم 47 مطور يخرج من محطة طنطا 5:00 دقيقة صباحا يصل محطة المنصورة 6:35 دقيقة صباحا.

- القطار رقم 49 مطور يخرج من محطة طنطا 6:00 دقيقة صباحا يصل محطة المنصورة 7:35 دقيقة صباحا.

- القطار رقم 51 مطور يخرج من محطة طنطا 7:00 دقيقة صباحا يصل محطة المنصورة 8:35 دقيقة صباحا.

- القطار رقم 297 مطور يخرج من محطة طنطا 7:45 صباحا، يصل محطة المنصورة 9:00 دقيقة صباحا.

- القطار رقم 965 مختلط «مميز - مكيف» يخرج من محطة طنطا 9:00 صباحا، يصل محطة المنصورة 10:00 دقيقة صباحا.

- القطار رقم 53 مطور يخرج من محطة طنطا 9:20 صباحا، يصل محطة المنصورة 10:55 دقيقة صباحا.

- القطار رقم 967 مميز يخرج من محطة طنطا 11:00 صباحا، يصل محطة المنصورة 12:10 دقيقة ظهرا.

- القطار رقم 55 مطور يبدأ رحلته من مدينة طنطا الساعة 11:40 صباحًا، ويصل مدينة المنصورة الساعة 1:15 صباحًا.

- القطار رقم 59 مطور يخرج من محطة طنطا 1:10 ظهرا ويصل محطة المنصورة 2:45 ظهراً.

- القطار رقم 61 مطور يبدأ رحلته من مدينة طنطا الساعة 2:20 ظهراً، ويصل مدينة المنصورة الساعة 3:57 عصراً.