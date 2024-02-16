تخفيضات تذاكر قطارات السكة الحديد.. تصل 100% لهذه الفئات

تعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر دائما على راحة جمهور الركاب والتيسير عليهم، لذا تقدم تذاكر بأسعار مخفضة لبعض فئات الجمهور.

تخفيضات تذاكر قطارات السكة الحديد

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» فئات الجمهور التي يمكنها الحصول على تخفيضات تذاكر القطارات، وقيمة التخفيض، على النحو التالي:

مرضى السرطان

يحصلون على تخفيض 100% على قطارات الدرجة الثانية والثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية وتحيا مصر.

العسكريون والشرطة

يحصلون على تخفيضات 100% على قطارات تحيا مصر وقطارات التهوية الديناميكية بشرط ارتداء الزي العسكري أو بموجب استمارة مع إثبات الشخصية.

وبالنسبة لتذاكر القطارات المكيفة فإنهم يحصلون على تخفيض 50% بموجب إثبات الشخصية.

ضباط الجيش والشرطة

يحصلون على تخفيض 50% على القطارات المكيفة وقطارات التهوية وقطارات تحيا مصر.

ذوو الهم والمرافق إن وجد

يحصل ذوو الهمم والمرافقون لهم على تخفيض 50% على كافة القطارات بالإضافة إلى قطارات التالجو.

مصابو العمليات الحربية والصحفيون

يحصل مصابو العمليات الحربية وأسرهم والصحفيون والأطفال من سن 4 سنوات وحتى 10 سنوات على تخفيض 50% على قطارات تحيا مصر، وفي حالة السفر بالقطارات المكيفة يتم إضافة فرق التكييف كاملاً.

كبار السن أصحاب المعاشات

يحصل أصحاب المعاشات على تخفيض 50% على تذاكر القطارات المكيفة وتحيا مصر بموجب استمارة معتمدة من التأمينات

كبار السن - أكبر من 70 سنة

يحصلون على تخفيض 100٪ على قطارات تحيا مصر.

المحارب القديم والمرافق إن وجد

يحصل المحارب القديم والمرافق له على تخفيض 75% على القطارات المكيفة والتهوية الديناميكية وتحيا مصر.