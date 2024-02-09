ميناء دمياط البحري يكشف تفاصيل حركة الصادرات والواردات من البضائع 

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25354 طن تشمل 8731 طن رمل و16623 طن يوريا، موضحا أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71 ألفا و495 طنا تشمل 27 ألفا و545 طن ذرة و350 طن صويا و12 ألفا و955 طن قمح و9438 طن خردة و5395 طن زيت طعام و5512 طن حديد و10 آلاف و300 طن سكر.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

وأوضحت أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1511 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 764 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2814 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 88 ألفا و78 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129 ألفا و266 طنًا.

2565 طن قمح

وأشار إلى أنه غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2565 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، و1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من العين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5480 شاحنة.