ميناء دمياط يبحث الفرص الاستثمارية الجديدة مع وفد الخط الملاحي العالمي «ONE»

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفد الخط الملاحي العالمي «E - Ocean Network Express» أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارته إلى ميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط.

ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا، أفريقيا رادك ماجرسكي مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا أفريقيا، ومحمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر.

مزايا تنافسية

وقدم رئيس مجلس الإدارة عرض توضيحي تضمن أهم الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي يتمتع به الميناء إلى جانب أهم المشروعات الجارية والمستقبلية، كما تناولت مناقشات وفد المكتب الإقليمي للخط الملاحي «ONE» بإنجلترا مع رئيس مجلس إدارة الهيئة الخطة التشغيلية وسياسات وخطط وتوجهات الخط الملاحي وحجم أعماله بميناء دمياط، والخطط المقترحة للتعامل مع هذه المستجدات إلى جانب تبادل المقترحات التي تساعد على زيادة أعمال الخط الملاحي بالميناء وتقديم التسهيلات لتحقيق هذا الغرض.

تعميق الممر الملاحي

كما تم اطلاع الوفد على جهود هيئة ميناء دمياط فيما يخص أعمال تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران وصولاً إلى عمق 18.5 متر بما يسهم في استقبال أحدث أجيال سفن الخط الملاحي، والذى أثمر مؤخراً عن نجاح الميناء في استقبال سفينة الحاويات «ONE FREDOM» والتي وصل غاطسها إلى 16 مترًا وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات تصل الميناء منذ افتتاحه، وذلك بالتزامن مع المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها بالميناء إلى جانب مشروع تعميق وتطوير الأرصفة التي قامت به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع مؤخرا.

حضر اللقاء اللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية ومدير عام الاستثمار بالهيئة.