استعدادات مكثفة لاستضافة مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات بإفريقيا

أعلن المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، أن هناك استعدادات مكثفة لاستضافة مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، والذي سيقام في القاهرة، في الفترة من 24 فبراير إلى 1 مارس 2024.

توفير كل الامكانيات

وأضاف خلال بيان صحفي، أن الشركة وجهت بضرورة توفير كل الإمكانيات لظهور هذا الحدث بالشكل الذي يليق باستضافة مصر له.

الجوانب التسويقية و الماليةللمعرض

وأوضح أن اللجنة التنظيمية للمؤتمر في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية تتابع علي مدار الساعة كل الجوانب التسويقية والمالية والإعلامية والقانونية والتنظيمية والعلمية والانتقالات، والإشراف على الأنشطة الخارجية، والتنسيق لاستقبال الوفود وغيرها لإخراج الحدث بشكل مميز.

وأوضحت الشركة المصرية القابضة للمطارات أن يومي 24 و25 فبراير الجاري سيشهدان اجتماعات اللجان الإقليمية للسلامة والجوانب التقنية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، فضلا عن اجتماعات الرؤساء التنفيذيين، ومنتدى شركاء الأعمال واجتماع مجلس إدارة المجلس الدولق للمطارات لمنطقة أفريقيا رقم 71.