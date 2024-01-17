رئيس «القابضة للمطارات» يشهد إجراء قرعة الحج للعاملين بالشركة

شهد المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ‏إجراء قرعة الحج لعام 1445هـ، للإعلان عن فائز من بين العاملين بالشركة القابضة ‏للمطارات وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران وعددهم 23 مرشحا، ممن تنطبق عليهم ‏الشروط، وأسفرت القرعة عن فوز كل من نانسي محمد رجائي «فائز أساسي»، وخالد ‏شحاتة عبد البديع «فائز احتياطي».

رئيس الشركة يهنئ الفائزين في سحب القرعة

‏وبهذه المناسبة هنأ المهندس محمد سعيد محروس الفائزين بالقرعة، وتمنى لمن لم يحالفهم التوفيق ‏هذا العام بأن يرزقهم الله حج بيته الحرام في المرات القادمة.‏

وكانت الإدارة العامة للتدريب بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، نظمت ندوة، بحضور عدد كبير من العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة والعاملين بوزارة الطيران المدني المصري، إذ انقسمت الندوة لقسمين ناقش الجزء الأول منها الذي ألقاه دكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية «التحديات والصراع في العمل والحياة»، وناقش الجزء الثاني الذي ألقته دكتور إيمان وليم مديرة مركز CTC، كيفية «إدارة الذات والحياة بشكل أفضل».