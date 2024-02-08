«القابضة للمطارات» تطلق الشعار الدعائي لمؤتمر «القاهرة 2024»

أطلقت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية الشعار الدعائي لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات «القاهرة 2024»، والذي سيعقد في القاهرة في الفترة من 24 فبراير الجاري وحتى1 مارس.

دور المطارات في التنمية الاقتصادية

وقال المهندس محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في بيان صحفي، إن شعار المؤتمر هذا العام يربط بين الحضارة المصرية القديمة والحديثة وصولا لممر التنمية، لتكون مركزا لقيام المطارات المصرية بدور كبير في التنمية الاقتصادية و النهضة الحديثة للدولة، لافتا إلى أن شعار المؤتمر هو «المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».

خدمة مشاريع التنمية

وأضاف أن مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات سيناقش إنشاء المطارات بهدف خدمة مشاريع التنمية باعتبارها مراكز للتجارة ونقل الركاب والبضائع من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى دور المطارات كأحد المحفزات السياحية.