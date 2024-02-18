توجيه حكومي بوقف الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أن التعديات على الأراضي الزراعية «خط أحمر»، خاصة في ضوء صدور قانون التصالح، موضحا أنه يجرى حاليا العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية؛ لبدء تفعيل القانون، مُشددا على مسئولية المحافظين في رصد أي تعدٍ، والتعامل الفوري معه، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة، قائلاً: «هذه مسئوليتكم.. ويجب وقف هذا النزيف، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة».

جاء ذلك خلال ترأسه اليومه اجتماع مجلس المحافظين.

واستعرض وزير التنمية المحلية موقف الأراضي المُستردة من خلال موجات الإزالات والتصرفات التي تمت عليها، وموقف حصر الأراضي الفضاء، وجهود المحافظات لوقف التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، لافتاً إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضي المستردة، فإنه جارِ العمل على استخدم تلك الأراضي في مشروعات النفع العام، ودمجها في القطاع الرسمي للدولة، ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.

وأكد اللواء هشام آمنة مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كل حقوق الدولة، متوجها في هذا الصدد بالشكر للمحافظين على جهودهم، فيما يجرى تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضي واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ.

وأوضح الوزير أن حجم التعديات التي جرى حصرها على مستوى المحافظات منذ 17/5/2017 وحتى 31/12/2023، بلغ 115.9 ألف فدان تعدٍ بالزراعة على أراضي الدولة، و76.5 مليون متر مربع تعدي بالبناء على أراضي الدولة، لافتا إلى أنه جرى التعامل مع هذه التعديات وإزالة واسترداد 101.2 ألف فدان من الأراضي المتعدى عليها بالزراعة، و23.7 مليون متر مربع من الأراضي المتعدى عليها بالبناء.

ولفت اللواء هشام آمنة، خلال حديثه، إلى انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت 27 يناير الماضي واستمرت حتى 16 فبراير الجاري، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، موضحاً أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة، بلغ حوالى 4744 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة ٩٥٤954 ألف متر مربع في جميع المحافظات، وإزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية أملاك دولة، على مساحة 3807 أفدنة، وإزالة عدد 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فدانا بمحافظة بورسعيد.