حزب «المصريين» بالبحر الأحمر يُشارك في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

شارك وفد من حزب «المصريين» بالبحر الأحمر، برئاسة هاني عبدالسميع، أمين الحزب بالمحافظة، في البرنامج التدريبي التثقيفي لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الذي نظمته إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وحسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

وقال «عبد السميع»، خلال تصريحات له على هامش حضوره، إن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ تجربة فريدة من نوعها شهدتها العديد من محافظات الجمهورية، وهي بمثابة مرآة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بتأهيل وتمكين الشباب كأحد المحاور الاستراتيجية لتدشين جسور التواصل المباشر معهم وإنشاء قاعدة متنوعة وقوية من الكفاءات بمختلف المجالات لتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية وخوض غمار الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أمين حزب المصريين بالبحر الأحمر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه مقاليد حُكم البلاد وهو مؤمن بالشباب ودورهم في الجمهورية الجديدة، وهذا الاهتمام ظهر جليًا في مؤتمرات الشباب المحلية والتواصل معهم باستمرار، فضلًا عن نموذج محاكاة برلمان الشباب، وكذلك نموذج محاكاة مجلس الشيوخ.

وأثنى هاني عبد السميع على جهود مديرية الشباب والرياضة بالبحر الحمر في تنفيذ نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الذى يعد مدرسة سياسية ذات قيمة كبيرة تهدف إلى تأهيل الشباب وصقل قدراتهم من خلال محاكاة واقع الحياة البرلمانية، ليكونوا قادرين على المنافسة وخوض الانتخابات مستقبلًا بعد اكتسابهم المهارات اللازمة، مع رفع الوعى لديهم بقانون ولائحة مجلس الشيوخ.

مجلس الشيوخ

وأشار إلى أن تجربة نموذج محاكاة مجلس الشيوخ جاءت نتيجة إيمان القيادة السياسية بأن المشاركة إحدى أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية، لافتًا إلى أهمية التجربة في إعداد كوادر وقيادات قادرة على ممارسة العمل العام ومناقشة القوانين من خلال تبادل الخبرات بين نواب غرفتيّ الشيوخ والنواب وأعضاء المحاكاة لخوض الاستحقاق القادم من الانتخابات التشريعية بجيل قوى يحمل راية المستقبل لمصرنا الحبيبة.

واختتم: مشاركة الشباب في نماذج محاكاة الحياة السياسية يُعد انعكاسًا لرؤية القوة الناعمة للدولة المصرية ودليلًا ساطعًا على سعي القيادة السياسية إلى تشكيل الوعي لدى الشباب من خلال استمرارية دعم برامج الإعداد السياسي والتثقيفي للنشء والشباب وتأهيلهم وتعزيز وعيهم بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه البلاد على مستوى جميع المحافظات.

شهد البرنامج التدريبي التثقيفي لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ حضور كلًا من شيرين صفوت ممثلًا عن إدارة البرلمان والتعليم المدني، الدكتور أحمد يسري، الخبير البرلماني بمجلس النواب، وعددِ من أعضاء وقيادات حزب ”المصريين“ من بينهم، مصطفى العمدة، أمين العضوية، الدكتورة نسمة فتحي، أمين المرأة، المهندسة راوية محمد، أمين لجنة التقييم والمتابعة، وأبانوب مجدي، أمين لجنة الإعلام.