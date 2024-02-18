خالد داغر: حفل منير والمهندس وشيرين بالأوبرا تعاون مثمر بين مصر والسعودية

قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن الحفل الذي يجمع الكينج محمد منير وماجد المهندس وشيرين عبد الوهاب، اليوم، في أولى الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا الليلة، هو تعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل شيخ.

وقال «داغر» في تصريحات صحفية، إنه سعيد بهذا التعاون الذي يثمر المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «التبادل الثقافي والتعاون بين مصر والسعودية قائم منذ زمن طويل، ويجري العمل حالياً على رفع مستوى هذا التعاون مع الهيئة العامة للترفية».

وتنقل قناتا الحياة وdmc، الحفل على الهواء مباشرة في 8 مساء اليوم.