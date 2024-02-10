محمد منير أول الحاضرين لعزاء الشاعر مجدي نجيب

يقام اليوم عزاء الشاعر الكبير الراحل مجدي نجيب، وذلك بمسجد عمر مكرم بالتحرير، وحرص عدد من الأصدقاء من الوسط الفني وخارجه، على الحضور، وتقديم واجب العزاء، وعلى رأسهم الكينج محمد منير، وخالد داغر رئيس دار الأوبرا.

أغنية شبابيك

وكان محمد منير أول الحضور خلال العزاء، إذ كان يعتبر منير مجدي نجيب بمثابة شريك نجاح، وشاعر صديق، إذ قدما سويًا واحدة من أشهر أغاني منير وهي «شبابيك».

وفاة مجدي نجيب

ورحل عن عالمنا الشاعر مجدي نجيب منذ أيام، بعد صراع مع المرض، واشتهر بتقديمه «كوكتيل كبير» من الأغاني التي قدمها لعدد من كبار نجوم الفن والغناء؛ أبرزها «كامل الأوصاف» التي برع في تأديتها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.