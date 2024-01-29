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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أسعار تذاكر حفل محمد منير ورامي صبري وشارموفرز.. مقسمة على 4 فئات

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:12 ص | الإثنين 29 يناير 2024
بوستر حفلة محمد منير ورامي صبري وشارموفرز

بوستر حفلة محمد منير ورامي صبري وشارموفرز

يستعد الفنانان محمد منير ورامي صبري، وفرقة شارموفرز، لإحياء حفلة غنائية كبيرة، تحت عنوان «حفلة القرن»، ومن المقرر أن تقام يوم الجمعة الموافق 16 فبراير المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء.

أسعار تذاكر حفل رامي صبري ومحمد منير

وكشفت الشركة المنظمة عن أسعار التذاكر للجمهور، والتي جاءت كالتالي:

الفئة الأولى بـ510 جنيهات 

والفئة الثانية بـ760 جنيهات

والفئة الثالثة 2010 جنيهات

والفئة الرابعة بـ11 ألف و40 جنيها، والتي عبارة عن طاولات مرتفعة لكبار الشخصيات.

حفلة خاصة لمحمد منير ورامي صبري

وتعتبر هذا الحفلة هي أول ظهور للكينج محمد منير، بعد وفاة شقيقته، التى رحلت منذ أيام قليلة ماضية، بعد صراع كبير مع المرض.

بينما يحتفل الفنان رامي صبري، خلال الحفلة بإطلاق ألبومه الجديد «النهايات أخلاق» مؤخرا، والذي طرحه خلال الأيام القليلة الماضية، وحصد عدد كبير من الإشادات. 

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